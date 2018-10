THOUSAND OAKS, Calif. — L’Espagnol Miguel Angel Jimenez a remis une deuxième carte d’affilée de 68 (moins-4) et il se retrouve en tête du Championnat Invesco QQQ à l’issue de la deuxième ronde.

Deuxième au classement saisonnier, Jimenez détient un coup d’avance sur Stephen Ames, de Calgary, et les Américains Michael Bradley et Scott Parel lors du deuxième des trois tournois éliminatoires du circuit des Champions.

Jimenez a six victoires à son palmarès sur le circuit des 50 ans et plus, remportant notamment cette saison le Regions Tradition et l’Omnium senior britannique, deux tournois majeurs. Âgé de 54 ans, il a terminé sa journée sur une bonne note avec un oiselet au 18e trou, une normale-4.

Le top-54 au classement saisonnier était qualifié pour le tournoi. Le top-36 obtiendra son billet pour le Championnat de la Coupe Charles-Schwab, du 8 au 11 novembre, à Phoenix.

Ames a joué 65, Bradley, 69, et Parel, 70. Meneur à l’issue de la première ronde, Tom Byrum a bouclé sa ronde en 72 coups et accuse deux coups de retard sur Jimenez à moins-6, en compagnie de David McKenzie (70) et David Toms (67).

L’Allemand Bernhard Langer, champion en titre du tournoi, a joué une ronde de 71 et fait partie du groupe suivant à moins-5, tout comme Paul Goydos (69).