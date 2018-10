MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston, samedi, au TD Garden.

Gallagher spectaculaire

Brendan Gallagher est le prototype du style rapide et intense employé par le Canadien et l’attaquant l’a démontré quand il a ouvert la marque après 9:18 de jeu. Gallagher a foncé en zone adverse sur un changement et a récupéré le disque le long de la rampe avant de sortir l’attaquant Noel Acciari de ses patins avec une belle feinte. Il a complété la séquence en y allant d’un tir précis dans le haut du filet.

Domi sur une lancée

Max Domi a doublé l’avance des visiteurs 1:21 plus tard. Artturi Lehkonen s’est échappé, mais n’a pas pu tirer en raison d’un coup de bâton de Zdeno Chara. Lehkonen a ensuite remis le disque dans l’enclave et Domi a fait bouger les cordages en battant le gardien Tuukka Rask du côté rapproché. Il s’agissait pour Domi d’un cinquième but en 10 matchs cette saison. La saison dernière avec les Coyotes de l’Arizona, Domi avait marqué neuf buts en 82 rencontres, dont quatre dans des filets déserts. Domi a amassé au moins un point dans chacune des six dernières rencontres du Tricolore, accumulant cinq buts et trois aides au cours de cette séquence.

Contestation payante

Ryan Donato a cru pendant quelques instants avoir relancé les Bruins avec son deuxième but de la campagne à 7:45 de la deuxième période, quand il a surpris Carey Price d’un tir précis d’un angle relativement fermé. L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a toutefois contesté le but, croyant qu’il y avait eu un hors-jeu lors de l’entrée de zone. Les reprises ont confirmé qu’Anders Bjork était en position de hors-jeu et le but a été annulé.

Le moulin à vent

Si Carey Price n’avait pas très bien paru sur le but annulé de Ryan Donato, le gardien du Canadien s’est repris sur le dernier jeu du deuxième vingt. Joakim Nordstrom a pu s’avancer et décocher un puissant lancer frappé à bout portant. Price a toutefois sorti la mitaine à temps pour capter le lancer au moment où la sirène se faisait entendre. Price avait réussi un autre bel arrêt avec sa mitaine plus tôt en deuxième période, contre Danton Heinen.

Geste bête

Les Bruins ont commencé la troisième période en jouant comme des joueurs affamés. Ils ont ensuite obtenu un avantage numérique quand Joel Armia a été puni pour avoir fait trébucher Ryan Donato, qui était au coeur des plus belles occasions des locaux. Cependant, les Bruins ont vu leurs ailes être coupées quand leur supériorité numérique a été annulée après 50 secondes lors que le gardien Tuukka Rask a maladroitement fait trébucher Paul Byron derrière son filet.