COLUMBUS, Ohio — Artemi Panarin a touché la cible après 31 secondes de jeu en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Sabres de Buffalo 5-4, samedi.

Buffalo a profité de deux buts dans un intervalle de deux minutes tôt en troisième période pour créer l’égalité, mais Panarin a tranché en période supplémentaire à l’aide d’un lancer à partir du cercle des mises en jeu du côté gauche.

Panarin et Cam Atkinson ont amassé deux buts et une aide chacun, tandis que Pierre-Luc Dubois a récolté un but et une aide pour les Blue Jackets. Joonas Korpisalo a repoussé 34 lancers.

Jeff Skinner et Jason Pominville ont récolté chacun un but et une aide, alors que Linus Ullmark a effectué 32 arrêts devant le filet des Sabres. Kyle Okposo et Casey Mittelstadt, avec son premier cette saison, ont aussi marqué.