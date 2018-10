REGINA — Le joueur de ligne défensive et le demi défensif Ed Gainey ont tous les deux inscrit des touchés et Brett Lauther a réalisé quatre bottés de placement pour propulser les Roughriders de la Saskatchewan vers un gain de 35-16 devant les Lions de la Colombie-Britannique, samedi soir.

Les Roughriders ont ainsi pu s’assurer de l’avantage du domicile pour les éliminatoires. C’est la première fois depuis 2013 que le club aura la chance de jouer à domicile en séries. Les Lions devront quant à eux faire le saut dans l’Association de l’Est pour y disputer les éliminatoires.

Tre Mason a également inscrit un majeur pour la formation de la Saskatchewan (12-6), pour donner les devants 13-0 aux siens.

Travis Lulay a repéré Bryan Burnham sur 44 verges et Cody Fajardo sur une verge pour permettre aux Lions de réduire l’écart au troisième et au quatrième quart. Ty Long a réussi un simple sur placement et un simple sur un botté de dégagement pour inscrire les deux premiers points des visiteurs en première demie.

Les Roughriders ont ainsi rejoint les Stampeders de Calgary en tête du classement de l’Association de l’Ouest. Les Lions ont déjà assuré leur participation aux éliminatoires et présentent un dossier de 9-8.

La Saskatchewan profitera d’une semaine de congé dans les prochains jours, tandis que les Stampeders rendront visite aux Lions pour disputer leur dernier affrontement de la saison régulière.

La semaine de repos pourra permettre de clarifier l’état de santé du quart-arrière des Roughriders Zach Collaros.

Collaros a été frappé à la tête lorsqu’il a reçu un coup d’épaule de Odell Willis. Le quart des locaux est demeuré sur le terrain et a terminé sa séquence à l’attaque, qui s’est soldée par un touché de 10 verges de Mason, mais a par la suite été remplacé par Brandon Bridge et David Watford.

Les Roughriders ont déjà été privés des services de Collaros plus tôt cette saison. Le quart s’était absenté durant quatre semaines en raison d’une commotion cérébrale. Ils ont maintenu un dossier de 2-2 durant son absence.

Travis Lulay a lancé une passe de touché et a complété neuf de ses 20 passes, pour donner une mince récolte de 94 verges aux Lions. Il a également subi deux interceptions. Jonathon Jennings a pris les commandes au quatrième quart, réussissant cinq de ses huit passes.