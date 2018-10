MILTON, Ont. — Le Canada a remporté ses deux premières médailles à la Coupe du monde de cyclisme sur piste de Milton, en Ontario.

Le Madelinot Hugo Barrette a décroché l’argent au keirin, samedi, terminant à 0,042 seconde du Britannique Jason Kenny, qui a inscrit un chrono de 10,335 secondes lors de la course de 200 mètres. Le Néerlandais Matthijs Buchli a complété le podium.

Plus tôt dans la journée, les Canadiennes Allison Beveridge et Stephanie Roorda avaient gagné le bronze au madison. Elles ont accumulé 13 points, terminant à 23 points des Britanniques Elinor Barker et Katie Archibald et à six points des Danoises Julie Leth et Amalie Dideriksen.

Wai Sze Lee, de Hong Kong, a remporté la finale du sprint individuel féminin en franchissant les 200 mètres en 11,361 secondes. L’Allemande Emma Hinze a décroché l’argent et l’Australienne Stephanie Morton, le bronze.

Le Français Benjamin Thomas a gagné l’or à l’omnium masculin avec une récolte de 144 points. Il a été accompagné sur le podium par le Britannique Mark Stewart (134 points) et le Néo-Zélandais Campbell Stewart (132 points).