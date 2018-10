SAINT-LOUIS — Vladimir Tarasenko a inscrit deux buts, Ryan O’Reilly et Zach Sanford ont accumulé un but et deux aides et les Blues de St. Louis ont mis fin à une série de deux défaites en battant les Blackhawks de Chicago 7-3, samedi.

Tyler Bozak a profité d’une remise d’Oskar Sundqvist pour marquer son deuxième but de la saison et offrir un coussin de 4-2 aux Blues. Alex Steen et Alex Pietrangelo, dans un filet désert, ont été les autres buteurs des Blues. Pietrangelo a aussi amassé deux aides.

Jake Allen a stoppé 16 des 19 tirs dirigés vers lui, mais il a quitté la rencontre avec 1:01 à faire en deuxième période à la suite d’une collision avec Sanford. Chad Johnson a pris la relève et a été parfait face à cinq lancers.

Corey Crawford a concédé six buts sur 36 lancers devant le filet des Blackhawks. Patrick Kane a inscrit deux buts et une aide, alors qu’Artem Anisimov a récolté un but et deux aides.