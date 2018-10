GLENDALE, Ariz. — Michael Grabner a enfilé deux fois l’aiguille en désavantage numérique pour aider les Coyotes de l’Arizona à écraser le Lightning de Tampa Bay 7-1, samedi soir.

Clayton Keller, Vinnie Hinostroza, Jordan Oesterle, Derek Stepan et Richard Panik ont fait scintiller la lumière rouge du côté des Coyotes, qui ont enregistré un sommet cette saison au chapitre des buts marqués. Antti Raanta a stoppé 29 lancers pour permettre aux Coyotes de signer un troisième gain consécutif.

Le Lightning a vu sa séquence de sept points prendre fin abruptement.

Les Coyotes (5-5-0) ont inscrit 22 buts lors de leurs cinq dernières rencontres après un lent départ en début de saison. La formation de l’Arizona a été blanchie à trois de ses quatre premiers duels. Avec cette victoire, les Coyotes ont atteint la barre des ,500 pour la première fois de la saison et mènent au chapitre des buts inscrits en désavantage numérique.

Adam Erne a enfilé son premier but de la saison à 9:27 de la troisième période pour gâcher le blanchissage de Raanta. Le Lightning (7-2-1) n’avait pas encaissé de défaite depuis le deuxième match de la saison devant les Canucks de Vancouver.

Le gardien des visiteurs, Louis Domingue, a réalisé 23 arrêts à son premier départ face à son ancienne équipe.

Brad Richardson et Alex Goligoski ont tous les deux récolté deux mentions d’aide et Raanta a obtenu une aide sur le but de Hinostroza, sa troisième en carrière.