TAOYUAN, Taïwan — Une toute première victoire dans la poche: Nelly Korda a joué 68, quatre coups sous la normale, dimanche, remportant ainsi le Championnat de Taïwan.

Korda, soeur cadette de Jessica Korda, titrée cinq fois, a réussi un aigle au sixième trou, ainsi que deux oiselets.

Elle a conclu à 275, soit 13 coups sous la normale et deux coups devant Minjee Lee, qui a évité le boguey pour cheminer vers un 66.

«Je n’arrive pas à trouver les mots, a dit Korda, une jeune femme de 20 ans de la Floride. Je ne le réalise pas encore. C’est l’un des plus beaux jours de ma vie, c’est sûr. Gagner un tournoi de la LPGA, j’en rêvais depuis que j’ai commencé à jouer.»

Son aigle a été précédé d’un premier oiselet, deux trous plus tôt.

«Je frappais vraiment bien la balle sur le premier neuf, a dit Korda. Je n’avais vraiment rien à me reprocher. Le quatrième est probablement l’un des trous les plus durs du terrain. Ça demande un des plus longs coups d’approche.»

La cinquième victoire de Jessica est survenue en Thaïlande, en février.

«En quittant le terrain je voyais des amis agglutinés, et là j’ai vu que ma soeur était sur FaceTime, a dit Nelly. Elle m’a dit comment elle est fière de moi. C’était trop de belles émotions. J’ai versé quelques larmes. Et je crois qu’elle pleurait encore plus. Elle est ma meilleure amie.»

Ryann O’Toole a fini troisième à 278, après un 67. Elle a inscrit sept oiselets, dont quatre à ses cinq derniers trous.

«J’ai commis un boguey au premier trou mais je suis restée concentrée, encore plus sur les verts, a dit O’Toole. C’est la meilleure chose que je pouvais faire. Je n’ai pas lâché.»

Victime de deux bogueys, Carlota Ciganda (69) a compensé avec cinq oiselets et s’est classée quatrième, tout comme Megan Khang (71).

La Taïwaine Wei-Ling Hsu partageait la tête avec Korda après trois rondes, mais elle a obtenu cinq bogueys. Un 74 l’a menée vers la sixième place, avec Lydia Ko (72).

La Canadienne Brooke Henderson n’a pu faire mieux que la 38e position. Elle a ramené dimanche sa pire carte du tournoi, un 75. Elle a inscrit cinq bogueys elle aussi.