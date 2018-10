LOS ANGELES — Alec Martinez a enfilé l’aiguille avec 55 secondes à écouler au cadran et les Kings de Los Angeles ont mis un terme à leur séquence de six défaites en l’emportant 4-3 devant les Rangers de New York, dimanche.

Martinez a réussi à faire voyager la rondelle de derrière son filet jusqu’en territoire adverse et a décoché un tir qui s’est faufilé entre les jambes de Brendan Smith et derrière le gardien Henrik Lundqvist pour inscrire son premier but de la saison.

Ilya Kovalchuk a récolté un but et deux mentions d’aide, Trevor Lewis a fait mouche et Jack Campbell a réalisé 22 arrêts en remplacement de Jonathan Quick, qui est blessé. Dustin Brown, qui dispute ses premiers matchs de la saison après avoir subi une fracture du doigt la saison dernière, a également fait bouger les cordages.

Vladislav Namestnikov et Tony DeAngelo ont tous les deux répliqué et Ryan Spooner a complété la marque du côté des Rangers, qui ont encaissé un cinquième revers en autant de matchs sur la route. Lundqvist a repoussé 36 rondelles.

Spooner a nivelé la marque alors qu’il restait 4:44 à faire après que Lewis eut donné les devants aux Kings, cinq minutes plus tôt.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Une aide a été ajoutée à la fiche de Kovalchuk, qui a donc récolté un but et deux aides.