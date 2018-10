RALEIGH, N.C. — Anders Lee a inscrit un but et une aide et les Islanders de New York ont battu les Hurricanes de la Caroline 2-1, dimanche.

Ryan Pulock a marqué le but gagnant tard en deuxième période et Josh Bailey a récolté deux aides pour les Islanders, qui ont amassé au moins un point dans un troisième match de suite.

Teuvo Teravainen a été l’unique buteur des Hurricanes. Sebastian Aho a récolté une aide sur la séquence et a égalé un record d’équipe en inscrivant au moins un point dans les 11 premiers matchs d’une saison. Il partage le record avec Ron Francis, qui avait accompli l’exploit en 1984-85 avec les Whalers de Hartford.

Les Hurricanes ont gaspillé une occasion de devancer les Penguins de Pittsburgh au premier rang de la section métropolitaine.

Thomas Greiss a stoppé 38 lancers devant le filet des Islanders. À l’autre bout de la patinoire, Petr Mrazek a effectué 18 arrêts.