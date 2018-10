SHERBROOKE, Qc — Pavel Koltygin a fait mouche à deux reprises et les Voltigeurs de Drummondville ont signé un sixième gain lors de leurs sept dernières rencontres en vertu d’une victoire de 6-2 devant le Phoenix de Sherbrooke, dimanche.

Koltygin a profité de deux occasions en avantage numérique pour donner une avance de 1-0 aux Voltigeurs au premier engagement. Il a de nouveau trompé la vigilance de Brendan Creegan en deuxième période pour mettre les siens en avant 3-1.

Creegan a été remplacé devant le filet du Phoenix après avoir offert un troisième but à l’adversaire en 14 lancers. Alex Brousseau a remplacé le partant devant la cage des locaux et a réalisé 10 arrêts.

Joseph Veleno et Gregor MacLeod ont tous les deux inscrit un but et ont récolté deux mentions d’aide, tandis que Xavier Simoneau a récolté un but et une mention d’assistance. Cédric Desruisseaux a complété la marque.

Tirant de l’arrière 2-0 au premier vingt et par 5-1 après 40 minutes de jeux, le Phoenix n’a pas été capable d’inscrire plus que deux buts.

Taro Jentzcsch a capitalisé en fin de première période pour réduire l’écart 2-1. Alex-Olivier Voyer a trouvé le fond du filet après 1:40 de jouée en troisième période.

Les hommes de Stéphane Julien n’ont pas été en mesure de profiter des trois avantages numériques offerts au Phoenix.

Islanders 10 Sea Dogs 4

Daniel Hardie a fait bouger les cordages deux fois en plus de récolter trois mentions d’aide et les Islanders de Charlottetown ont infligé un cuisant revers de 10-4 aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Tirant de l’arrière 2-1 après les cinq premières minutes de jeu, les Islanders ont pris les devants pour de bon en ajoutant quatre buts sans riposte pour se forger une avance de 5-2. Après avoir concédé deux buts dans les 60 dernières secondes de la deuxième période, les hommes de Jim Hulton ont ajouté cinq buts au troisième engagement pour l’emporter.

Keith Getson et Drew Hunter ont également touché la cible à deux reprises. Nikita Alexandrov, Thomas Casey et Derek Gentile ont récolé un but et une mention d’aide, tandis que Brett Bugell a complété la marque.

Kevin Gursoy s’est fait complice de quatre buts des Islanders et Matthew Welsh a fait face à 32 lancers.

Brady Burns et Yohan Plamondon ont inscrit un but en plus d’ajouter une aide à leur fiche. Nicholas Deakin-Poot et Anthony Boucher ont également déjoué Welsh.

Alex D’Orio a concédé 10 buts en 39 tirs. Il a été remplacé par Tommy DaSilva, qui a bloqué six lancers.

Olympiques 4 Armada 1

Shawn Boudrias a fait scintiller la lumière des buts à deux reprises et a ajouté une mention d’aide pour mener les Olympiques de Gatineau vers un gain de 4-1 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Après que Manix Landry eut ouvert la marque, à 17:14 de la première période, le pointage est demeuré intact, jusqu’à ce que Boudrias trouve le fond du filet en avantage numérique, après 44 secondes de jouées au troisième engagement. Jeffrey Durocher a également noirci la feuille de pointage.

Creed Jones a tenu l’Armada en échec, repoussant 38 des 39 rondelles dirigées vers lui.

Peyton Hoyt a été le seul à répliquer du côté de l’Armada, tandis que Mikhail Denisov a bloqué 11 tirs.

Titan 0 Wildcats 7

Jakob Pelletier a marqué deux buts consécutifs au premier engagement, Francis Leclerc a repoussé 24 tirs pour réaliser son premier jeu blanc de la saison et les Wildcats de Moncton ont dirigé 56 tirs vers la cage adverse pour défaire le Titan d’Acadie-Bathurst 7-0.

Brady Pataki a inscrit un but en plus de récolter deux mentions d’aide, tandis que Jeremy McKenna a obtenu un but et une mention d’assistance. Jacob Hudson, Jacob Stewart et Nicolas Fournier-Kingsbury ont complété la marque du côté des Wildcats.

Alexander Khovanov s’est quant à lui fait complice de trois buts.

Mark Grametbauer a accordé deux buts en six lancers avant d’être remplacé par Tyriq Outen, à 9:19 de la première période. Outen a repoussé 47 des 52 tirs dirigés vers lui.

Océanic 2 Remparts 5

Pierrick Dubé et Brandon Frattaroli ont profité de l’indiscipline de l’Océanic de Rimouski en début de rencontre pour aider les Remparts de Québec à l’emporter 5-2.

Dubé a scellé la victoire en marquant dans un filet désert et s’est fait complice du quatrième but des Remparts, celui de Matthew Grouchy en troisième période. Benjamin Gagné a enfilé le troisième but consécutif des Remparts, à mi-chemin de la période médiane pour donner les devants 3-0 aux siens.

Anthony Morrone a concédé deux buts aux visiteurs en 32 lancers.

Charles-Édouard D’Astous et Alexis Lafrenière ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide pour l’Océanic.

Colten Ellis a bloqué 25 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Cataractes 1 Tigres 3

Marc-Antoine Brouillette a inscrit deux buts dans un intervalle de 1:58 en troisième période et les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Cataractes de Shawinigan 3-1.

Mikhail Abramov a aussi touché la cible pour les Tigres, alors que Sean Larochelle a récolté deux aides. Tristan Côté-Cazenave a repoussé 29 lancers.

Xavier Bourgault a été le seul à faire bouger les cordages dans le camp des Cataractes, qui avaient défait les Tigres 4-1, vendredi. Lucas Fitzpatrick a accordé trois buts sur 31 lancers.

Brouillette a brisé une égalité de 1-1 après 5:30 de jeu en troisième période, avant de profiter d’un avantage numérique pour offrir un but d’assurance aux Tigres.

Huskies 1 Foreurs 2

Jonathan Lemieux a effectué 46 arrêts et les Foreurs de Val-d’Or ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Yan Dion et Julien Tessier, en avantage numérique, ont marqué en deuxième période pour les Foreurs, qui ont vengé un revers de 6-1 encaissé face aux Huskies vendredi. Ils avaient alors accordé 67 tirs aux Huskies, qui établissaient un record d’équipe à ce chapitre.

Mathieu Marquis avait été victime du barrage des Huskies, vendredi. Cette fois, Lemieux a connu un match un peu moins chargé devant le filet des Foreurs et Olivier-Luc Haché a été le seul à tromper sa vigilance.

Lemieux a été déjoué avec 2:45 à faire en première période et il a été parfait face aux 37 tirs des Huskies lors des deux derniers tiers.