NEW YORK — Les honneurs hebdomadaires dans la Ligue nationale de hockey vont à Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh, Mark Scheifele des Jets de Winnipeg et Mikko Rantanen de l’Avalanche du Colorado.

Crosby a connu trois matchs de plus d’un point, à égalité en tête de la LNH pour les buts (5) et les points (7). Il a ainsi permis aux Penguins (3-0-0) d’être invaincus en trois matchs et d’occuper le premier rang de la section Métropolitaine.

Le centre de 31 ans de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, mène la LNH avec 1,29 point par match depuis ses débuts en 2005-06.

Scheifele a également amassé sept points (4 but, 3 passes), dont une performance de quatre points, sa troisième en carrière, lors d’une victoire en prolongation de 5-4 contre les Blues de St-Louis, lundi dernier.

Rantanen a pour sa part obtenu trois buts et quatre mentions d’aide en quatre rencontres pour guider l’Avalance à deux victoires. Avant les matchs de lundi, il dominait la ligue avec 21 points (cinq buts, 16 passes) en 12 matchs.