BEREA, Ohio — Hue Jackson a échoué à la tâche et son mandat à la barre des Browns de Cleveland est terminé.

L’équipe a congédié son entraîneur, lundi, mettant ainsi fin à une période d’insuccès sans précédent dans l’histoire de la NFL. Le directeur général John Dorsey a informé Jackson, dont la fiche est de 3-36-1 en plus de deux saisons avec l’équipe, de la décision.

Le congédiement de Jackson survient au lendemain de la 25e défaite consécutive à l’étranger des Browns (2-5-1) — dont 20 avec Jackson aux commandes.

Les Browns, qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2002, ont perdu trois matchs consécutifs après un début de saison prometteur. Ils ont fait match nul contre les Steelers de Pittsburgh lors de la première semaine, mais ils ont encaissé une défaite de 33-18, dimanche, aux mains des Steelers.

Jackson est le sixième entraîneur de suite des Browns à être limogé après le deuxième match de l’équipe contre les Steelers. Romeo Crennel, Eric Mangini, Pat Shurmur, Rob Chudzinski et Mike Pettine ont tous connu la même conclusion.

On ignore pour l’instant qui remplacera Jackson pour compléter la saison. Les Brown accueillent les Chiefs de Kansas City (7-1), dimanche.

Le coordinateur offensif Todd Haley, le coordinateur défensif Gregg Williams et l’instructeur des receveurs Al Saunders sont tous des candidats possibles pour assurer l’intérim d’ici la fin de la saison. Haley et Williams sont d’anciens entraîneurs en chef dans la NFL.

Jackson avait été embauché en 2016 par les propriétaires Dee et Jimmy Haslam, qui l’ont gardé en poste malgré une fiche de 1-15 à sa première saison et les 16 défaites de la saison dernière. Ils ont ainsi imité les Lions de Detroit de 2008 en devenant la deuxième équipe de l’histoire de la ligue à connaître une saison de 0-16.

Mais au-delà des défaites inégales, des changements de quarts-arrière et de la malchance, les Browns ont été constamment confrontés au drame et au dysfonctionnement avec Jackson, qui s’est amené à Cleveland après avoir été coordonnateur offensif des Bengals de Cincinnati et connu une saison de 8-8 en tant qu’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland en 2011.