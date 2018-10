BOUCHERVILLE, Qc — Pour la deuxième fois cette saison, l’ailier gauche du Drakkar de Baie-Comeau Ivan Chekhovich a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En trois rencontres, le natif d’Iekaterinbourg, en Russie, a marqué cinq buts et amassé huit points. Il a notamment réussi sa deuxième performance de trois buts et cinq points mercredi, dans un gain de 6-5 en fusillade aux dépens des Remparts de Québec. Il s’agissait d’un troisième match de cinq points et de son troisième tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ.

Chekhovich a jusqu’ici marqué 10 buts et amassé 24 points en 16 rencontres, ce qui lui confère le cinquième rang à égalité autant pour les buts que pour les points dans la LHJMQ. Le choix de septième tous des Sharks de San Jose en 2017 n’a été blanchi qu’en deux occasions en 2018-19.