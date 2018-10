TORONTO — Elias Lindholm et Sean Monahan ont récolté un but et une passe pour aider les Flames de Calgary à s’imposer 3-1 face aux Maple Leafs de Toronto, lundi.

Tous les buts du match ont été inscrits au troisième vingt.

Profitant d’un rebond, Monahan a signé un cinquième filet à 5:39, en avantage numérique.

Lindholm a doublé le coussin moins d’une minute plus tard avec son huitième but de la campagne, à la suite d’un revirement.

Nazem Kadri a déjoué Mike Smith à 16:07, mais Michael Frolik a complété dans un filet désert.

Smith a bloqué 24 tirs pour les Flames, qui stoppaient une série de trois revers.

Kadri disputait un 500e match dans la Ligue nationale. Complice de son but, Mitch Marner a obtenu une cinquième passe à ses trois derniers matches.

Frederik Andersen a fait 31 arrêts pour les Leafs, qui avaient gagné deux matches d’affilée.