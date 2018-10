COOPERSTOWN, N.Y. — Le Temple de la renommée du baseball a fait l’acquisition de nouveaux items, suite à la conclusion de la Série mondiale.

À noter: un bâton utilisé dans le match numéro 4 par Steve Pearce, le joueur le plus utile de la Classique automnale; le chandail porté par David Price, dans le cinquième match; l’afficheur des balles et des prises de l’arbitre au marbre Ted Barrett, dans le troisième match (le match le plus long dans l’histoire de la Série mondiale), et un chandail à capuchon porté par Alex Cora, le gérant des Red Sox.

Les articles seront dévoilés publiquement mardi après-midi, au Panthéon.