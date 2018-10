MADRID — La quête d’un nouvel entraîneur au Real Madrid est lancée.

Après une défaite démoralisante face à Barcelone et bien loin du sommet du classement de la ligue espagnole, le Real Madrid est à la recherche d’un candidat capable de renverser la vapeur et de sauver la saison.

L’ancien joueur Santiago Solari, l’entraîneur de l’équipe B du club madrilène, était responsable de l’entraînement mardi, mais le club est pressé de trouver un remplaçant qui pourrait rapidement remettre l’équipe sur les rails.

Le Real a limogé Julen Lopetegui lundi, affirmant qu’il était temps de «changer la dynamique de l’équipe alors que tous ses objectifs pour la saison étaient encore réalisables.»

La direction du club a révélé que l’équipe était capable de meilleurs résultats avec la qualité de ses joueurs. Sous la tutelle de Lopetegui, Madrid a remporté six matchs, en a perdu six et a livré deux matchs nuls. La formation est neuvième au classement espagnol, à sept points du leader Barcelone après 10 matchs.

Le type d’entraîneur que recherche Madrid n’est pas clair, qu’il s’agisse d’un partisan de la ligne dure comme Antonio Conte ou d’une personne plus souple comme Roberto Martinez. Les récents succès de l’équipe ont été obtenus avec Zinedine Zidane, reconnu pour son calme, qui a démissionné peu après avoir mené Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions.

Madrid peut aussi de nouveau faire le choix d’un entraîneur déjà sur place, Solari ayant suivi le même parcours que Zidane, son ancien coéquipier et également ancien entraîneur de l’équipe B de Madrid.

«En fin de compte, la gestion d’un vestiaire est parfois plus importante que les connaissances techniques d’un entraîneur», a déclaré le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, à la suite de la défaite de Barcelone au Camp Nou.

Solari sera d’office, mercredi, quand Madrid affrontera le club de troisième division Melilla dans la Copa del Rey. L’équipe joue ensuite samedi à domicile contre Valladolid en championnat d’Espagne.