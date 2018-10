L’Ontarien Dave Duncan a annoncé sa retraite du ski cross, mardi, par l’entremise d’un communiqué de Canada Alpin.

Duncan, qui est âgé de 36 ans, a terminé au huitième rang chez les hommes aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier. Le skieur originaire de London, qui a fait la transition du ski alpin au ski cross en 2007, a aussi terminé au 26e rang des Jeux de Sotchi en 2014.

Au fil de sa carrière, Duncan a décroché deux médailles aux X Games, soit l’argent en 2010 et le bronze en 2012, et signé sept podiums en Coupe du monde. Il a aussi pris part à trois championnats du monde, et est devenu, en 2014, le premier athlète masculin à remporter deux courses consécutives à Innichen, en Italie.

«Ce fut une aventure incroyable, au-delà de mes rêves les plus fous», a-t-il résumé.

Duncan tentera maintenant de relever de nouveaux défis dans le domaine de la comptabilité, afin d’obtenir le titre de CPA.

D’autre part, son compatriote Mike Riddle a lui aussi annoncé qu’il accrochait ses skis mardi.

Riddle, qui est âgé de 32 ans, fut le premier skieur canadien de l’histoire à décrocher une médaille olympique en demi-lune. Il avait accompli l’exploit en grimpant sur la deuxième marche du podium aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

«Ç’a été un moment extrêmement important dans ma vie, a déclaré Riddle. J’avais travaillé d’arrache-pied pour participer au programme olympique de ski acrobatique — tout a commencé lorsque j’ai participé aux Mondiaux de 2005 — et voir tout notre travail acharné aboutir à ce succès était un sentiment incroyable. Cette victoire pour le Canada est la chose dont je suis le plus fier. C’était la cerise sur le gâteau.»

L’Albertain, originaire de Sherwood Park, fut aussi sacré champion du monde de demi-lune en 2011, a obtenu le globe de cristal lors de la saison 2012-13, et fut vice-champion du monde aux Mondiaux de 2017. Riddle a également gagné quatre étapes de la Coupe du monde et réalisé huit podiums en carrière sur ce circuit.

De plus, Riddle a participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier.

Ainsi, après 12 saisons sur le circuit de la Coupe du monde, Riddle estime que le moment est venu de passer à autre chose.