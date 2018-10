MONTRÉAL — Après avoir raté les quatre dernières parties des Stars de Dallas en raison d’une blessure au bas du corps, Alexander Radulov est prêt à effectuer un retour au jeu, mardi soir, contre le Canadien de Montréal au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Jim Montgomery a confirmé la nouvelle après la séance d’entraînement de ses joueurs.

Selon Montgomery, un Montréalais qui en est à ses premières armes à titre d’entraîneur-chef dans la LNH, Radulov amènera de la passion et de l’émotion. Ce sont deux éléments qui ont manqué à l’équipe au cours des quatre rencontres que l’attaquant russe a ratées, a-t-il d’ailleurs affirmé.

Il n’a toutefois pas été possible de connaître les états d’âme de l’ancien favori de la foule montréalaise car Radulov ne s’est pas présenté dans le vestiaire, vraisemblablement pour se soumettre à des traitements.

Et lorsque le temps est venu de réintégrer l’autobus de l’équipe pour retourner à l’hôtel, Radulov a signifié par un simple signe de tête qu’il n’avait pas l’intention de s’adresser aux sept ou huit journalistes qui l’attendaient à proximité du vestiaire des Stars.

Radulov a amorcé la saison en lion, amassant quatre buts et six aides lors de ses six premiers matchs. Pendant son absence, ses deux coéquipiers de trio, Jamie Benn (0-0-0) et Tyler Seguin (0-2-2) ont été limités à deux points.

D’ailleurs, Montgomery a décidé de démanteler cette première unité et placé Justin Dowling aux côtés de Seguin et de Radulov.

Quant à Benn, il jouera à la gauche de Jason Spezza, pour qui il s’agira d’un 1000e match en carrière dans la LNH.

Les Stars en seront à la deuxième d’une séquence de six rencontres sur les glaces rivales qui prendra fin le 6 novembre. La troupe du Texas a perdu ses trois premières sorties à l’étranger cette saison.