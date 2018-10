SAN JOSE, Calif. — Les Sharks de San Jose ont retiré le nom de Joe Thornton de leur liste des blessés.

Thornton avait été envoyé à l’infirmerie le 7 octobre en raison d’une inflammation au genou droit, lequel avait été opéré plus tôt pendant l’année. Thornton a raté plus de trois semaines, mais il effectuera un retour au jeu mardi soir contre les Rangers de New York.

Le vétéran âgé de 39 ans est passé sous le bistouri pour une deuxième année consécutive. Il a cependant pris part aux deux premières rencontres des Sharks, et a amassé une mention d’aide.

L’attaquant Dylan Gambrell a été assigné au club-école des Sharks dans la Ligue américaine de hockey afin de permettre le retour au jeu de Thornton.