DENVER — Les Rockies du Colorado ont décidé de racheter la dernière année du contrat de Gerardo Parra au coût de 1,5 million $ US au lieu de se prévaloir de leur clause d’option, qui les aurait forcés à verser 12,5 millions $ au voltigeur.

L’athlète de 31 ans, qui devient ainsi joueur autonome, a maintenu une moyenne de ,284 avec six circuits et 53 points produits à sa troisième campagne avec les Rockies. Il a amorcé 90 matchs au champ gauche et sept dans la droite.

Parra a également participé à trois rencontres éliminatoires des Rockies, dont comme partant dans la deuxième rencontre de la série de sections. Il a frappé quatre coups sûrs en huit présences et produit deux points.