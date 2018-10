RALEIGH — Brad Marchand a réussi les filets égalisateur et déterminant, mardi, guidant les Bruins de Boston vers un gain de 3-2 face aux Hurricanes de la Caroline.

Marchand a fait mouche avec 18 secondes au cadran au deuxième tiers, puis avec un peu plus de cinq minutes d’écoulées au troisième engagement.

Les Bruins ont une fiche de 11-0-5 à leurs 16 derniers matches contre la Caroline. Les Hurricanes n’ont pas battu Boston en temps régulier depuis avril 2013.

David Pastrnak a aussi marqué pour les Bruins, tandis que Patrice Bergeron a fourni trois mentions d’aide. Jaroslav Halak a stoppé 42 tirs.

Micheal Ferland et Dougie Hamilton ont réussi les buts des Hurricanes, battus cinq fois sur sept après avoir amené leur dossier à 4-0-1.

Sebastian Aho a été complice d’un but dans un 12e match de suite. Ça égale un record de Wayne Gretzky et Ken Linseman pour le plus de matches d’affilée avec une passe, pour amorcer une campagne.

Scott Darling a fait 28 arrêts. Il disputait un premier match cette saison, ayant récupéré d’une blessure à la cheville.