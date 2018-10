MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé mardi soir au Centre Bell entre les Stars de Dallas et le Canadien de Montréal.

Fausse joie pour les partisans et le Canadien

Le Canadien a connu un solide début de match et plusieurs fois menacé la forteresse du gardien Ben Bishop. Sa meilleure chance d’ouvrir la marque est survenue dès la troisième minute de jeu lorsque Mike Reilly a décoché un tir mi des poignets, mi frappé qui a donné sur le poteau à la gauche du portier format géant des Stars. Après avoir frappé la poteau, la rondelle a traversé la zone réservée au gardien, mais personne du Canadien n’était posté suffisamment prêt pour compléter la séquence. Quelque sept minutes plus tard, ce fut au tour de Karl Alzner de voir son tir de la ligne bleue donner directement sur la tige verticale, cette fois à la droite de Bishop.

L’avantage numérique du Canadien inerte…

Les Stars connaissent un mauvais départ sur les patinoires rivales, mais s’il y a un aspect de leur jeu où ils excellent à l’extérieur de Dallas, c’est dans leur jeu en désavantage numérique. Avant d’affronter le Canadien, les hommes de Jim Montgomery n’avaient concédé qu’un but en 11 tentatives de l’adversaire sur la route. Au premier vingt mardi, ils ont limité le Tricolore à un seul tir lors de punitions à Alexander Radulov et à Tyler Seguin au cours des 12 premières minutes de jeu.

… Mais pas celui des Stars!

Complètement embouteillés au point de n’obtenir que deux tirs aux buts pendant la première période, les Stars ont réussi là où le Canadien avait échoué durant les 20 premières minutes de jeu, soit avec l’avantage d’un homme. Une punition à Phillip Danault dès la dixième seconde de l’engagement a éventuellement permis à la deuxième vague des Stars d’ouvrir la marque, Esa Lindell marquant son premier but de la saison après avoir reçu une belle passe de Devin Shore. Exactement 61 secondes plus tôt, Artturi Lehkonen s’était vu accorder un tir de pénalité après avoir été accroché par le défenseur John Klingberg. Ben Bishop a cependant facilement bloqué le tir du Finlandais qui a semblé chercher une ouverture entre les jambières du gardien des Stars.

Les Stars doublent leur avance

Un jeune Finlandais rempli d’espoir a trouvé le fond du filet pendant la sixième minute de jeu du deuxième vingt, mais malheureusement pour les partisans du Canadien, ça n’a pas été Jesperi Kotkaniemi. L’auteur de ce but a plutôt été le défenseur de 19 ans Miro Heiskanen. Cinq secondes après la fin d’une punition à Nicolas Deslauriers à l’endroit d’Alexander Radulov, Heiskanen a porté la marque 2-0 en faveur des visiteurs grâce à un tir des poignets de qualité sur lequel Carey Price n’a eu aucune chance. Pour Heiskanen, il s’agissait d’un deuxième but cette saison, de son deuxième en trois matchs et aussi de son deuxième en carrière dans la LNH. Shore et Lindell ont récolté leur deuxième point du match chacun sur le jeu.

Gallagher donne espoir au Canadien, mais Shore réplique

Brendan Gallagher a diminué l’écart de moitié en profitant d’un rebond suite à un tir de Tomas Tatar, à 3:00 au troisième vingt. Les officiels ont accordé le but après avoir étudié la séquence sur vidéo, pour établir s’il y avait de l’obstruction. Mais Devin Shore a marqué en milieu de période et les Stars ont tenu bon, inscrivant un premier gain à l’étranger cette saison, en quatre sorties. Le club en était à la deuxième rencontre d’un séjour de six matches à l’étranger. Toronto, Washington, Boston et Columbus restent à l’agenda.