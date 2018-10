TAMPA, Fla. — Brayden Point a connu son meilleur match en carrière avec une récolte de cinq points dans une victoire de 8-3 du Lightning de Tampa Bay aux dépens des Devils du New Jersey.

Point a marqué un but et ajouté quatre aides. Le défenseur Braydon Coburn a marqué deux fois, tandis que Steven Stamkos a inscrit le 350e de sa carrière, en plus d’ajouter deux mentions d’assistance.

Nikita Kucherov a terminé la soirée avec trois points, dont deux buts. Tyler Johnson et Ryan McDonagh ont complété la marque pour les vainqueurs, qui ont tiré profit des 27 arrêts d’Andrei Vasilevskiy.

Miles Wood, Travis Zajac et Kyle Palmieri ont répliqué pour les Devils. Keith Kinkaid a stoppé 31 des 38 lancers auxquels il a fait face. Il a été remplacé par Cory Schneider après cinq minutes en troisième. Ce dernier a cédé une fois sur six lancers.

En marquant mardi, Coburn a mis fin à une disette de 38 matchs. Il compte 46 buts en 861 rencontres en carrière. Au cours de trois des quatre dernières campagnes, il n’avait marqué qu’un but. Il s’agit de son deuxième match de deux buts en carrière. L’autre a été réussi le 31 octobre 2009, alors qu’il évoluait avec les Flyers de Philadelphie.