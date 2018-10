MONTRÉAL — Les joueurs du Canadien de Montréal ont connu un passage à vide en deuxième période mardi soir face aux Stars de Dallas, mais globalement ils ont fourni un bon effort malgré leur défaite de 4-1. Si seulement la troupe de Claude Julien s’était montrée plus incisive avec l’avantage d’un homme, l’issue finale aurait pu être différente.

Après une séquence encourageante de cinq rencontres lors desquelles la formation montréalaise a produit à un rythme supérieur à 25 pour cent (6-en-23), voilà que le Tricolore vient de compléter un troisième match d’affilée sans toucher la cible avec au moins un homme de plus sur la patinoire.

En fait, l’attaque à cinq du Canadien a été plutôt pathétique contre les Stars mardi. Non seulement a-t-elle été blanchie en quatre tentatives, portant à neuf tentatives sa séquence d’insuccès dans de telles circonstances, elle n’a pu faire mieux qu’un seul tir en direction de Ben Bishop.

En fait, le gardien format géant a été tenu plus occupé quand son équipe profitait de l’avantage numérique alors qu’il a fait face à quatre rondelles.

Et comme si cette inefficacité n’était pas suffisante, le Canadien a concédé un but crucial alors qu’il jouait avec l’avantage d’un homme en troisième période. Un but qui lui a coupé les jambes.

«Notre attaque à cinq n’a pas produit. Ça commence là, a résumé Brendan Gallagher, lorsque questionné sur les raisons de cette défaite à domicile.

«Le score est de 2-1 (pour les Stars), nous profitons d’un avantage numérique et nous concédons un but. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. Nous allons devoir être meilleurs et nous allons travailler là-dessus. Nous n’en avons simplement pas fait assez pour nuire au travail de Bishop dans son filet», a ajouté le pugnace attaquant du Tricolore.

Si les Stars sont reconnus pour leur pouvoir offensif, avec des joueurs comme Tyler Seguin, Alexander Radulov, Jamie Benn et le défenseur John Klingberg, on oublie qu’ils forment l’une des meilleures équipes jusqu’à maintenant dans la LNH quand vient le temps de se défendre à court d’un joueur.

Avant d’affronter le Tricolre, les hommes de Jim Montgomery n’avaient concédé que quatre buts en 28 occasions en désavantage numérique, et un seul en 11 occasions à l’étranger. Les Stars ont trouvé le moyen d’améliorer ces statistiques mardi, grâce à l’inefficacité du Canadien, a pondéré Claude Julien.

«J’ai trouvé qu’on n’a pas bien bougé la rondelle. On n’a pas pris de bonnes décisions. On n’avait pas de support et il y a eu beaucoup de jeux individuels. On a manqué de cohésion et ça nous a fait mal», a analysé l’entraîneur-chef du Tricolore.