BOSTON — Le gaucher des Red Sox de Boston David Price demeurera avec l’équipe qu’il a mené à la conquête de la Série mondiale.

Il a annoncé qu’il ne se prévaudrait pas de l’option prévue à son contrat qui lui aurait permis de devenir joueur autonome sans compensation, mercredi, sur le terrain à Fenway Park avant la parade des champions.

Il a ajouté qu’il était venu à Boston pour gagner, et c’est ce que les Red Sox ont fait.

Price empochera 127 millions $US au cours des quatre prochaines campagnes, dans le cadre d’une entente de sept ans d’une valeur de 217 millions $ qu’il avait ratifiée avec les Red Sox à l’aube de la campagne 2016. Il a présenté une fiche de 31-19 avec une moyenne de points mérités de 3,74 en trois saisons avec eux. En octobre, il est finalement parvenu à lancer à la hauteur de son talent.

Après avoir perdu à ses neuf premiers départs en éliminatoires, Price a signé la victoire lors du dernier match de la série de championnat de la Ligue américaine contre les Astros de Houston. Il a ensuite triomphé à son premier départ en Série mondiale, lors du match no 2 contre les Dodgers de Los Angeles. Il a aussi obtenu deux retraits dans la défaite survenue en 18e manche lors du match no 3, avant d’effectuer un départ trois jours plus tard. Il a alors offert sept manches de qualité, et contribué à l’élimination des Dodgers.