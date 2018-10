MONTRÉAL — L’année 2018 a été celle d’Henoc Muamba chez les Alouettes, alors que le secondeur est le finaliste de la formation montréalaise pour trois honneurs individuels.

Muamba a été nommé joueur par excellence, joueur défensif par excellence et joueur canadien par excellence — de façon unanime — des Alouettes, alors qu’il a connu toute une première campagne à Montréal.

L’un des joueurs autonomes les plus convoités l’hiver dernier, Muamba a connu une saison à la hauteur des attentes en 2018, lui qui mène actuellement l’équipe avec 100 plaqués défensifs, soit un sommet parmi les joueurs de l’Association Est.

L’athlète âgé de 31 ans a également réussi cinq sacs du quart et 11 plaqués pour des pertes, en plus de provoquer un échappé et d’en recouvrer un. Il a également bien fait en couverture, réussissant une interception qu’il a retournée sur une distance de 39 verges, en plus de rabattre une passe.

Muamba avait été nommé joueur défensif par excellence des Blue Bombers de Winnipeg en 2013, ainsi que joueur canadien par excellence en 2012 et en 2013.

William Stanback a également été honoré, alors qu’il a été nommé recrue par excellence ainsi que joueur par excellence au sein des unités spéciales du club.

Stanback a amassé 508 verges en 75 courses, en plus de capter 20 passes pour des gains de 210 verges et deux majeurs en seulement six départs. L’athlète âgé de 24 ans a également retourné 19 bottés d’envoi sur 464 verges. Stanback a donc cumulé 1182 verges combinées en 14 matchs en 2018, soit le plus haut total parmi les recrues de l’Association Est.

Finalement, Kristian Matte est le lauréat des Alouettes comme joueur de ligne offensive par excellence, un autre choix unanime.

Polyvalent, Matte a effectué 15 départs au poste de centre et deux en tant que garde, aidant l’équipe à palier aux différentes blessures et changements de personnel qui ont affecté la ligne à l’attaque de l’équipe.

Les joueurs ont été sélectionnés par les membres votants de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs de la LCF.

Les gagnants des deux associations, qui seront en nomination dans le cadre du gala de la LCF, seront connus le jeudi 8 novembre. Le gala de la LCF 2018 aura lieu au Winspear Center d’Edmonton, le jeudi 22 novembre.