WASHINGTON — Le releveur droitier Trevor Rosenthal a accepté une offre de contrat des Nationals de Washington pour 2019, à condition qu’il se soumette à un examen médical, ont révélé deux personnes à l’Associated Press.

Ces personnes ont requis l’anonymat mercredi pour discuter avec l’AP puisque l’équipe n’a pas confirmé l’entente.

Rosenthal a raté la dernière campagne après avoir subi une opération de type Tommy John en 2017.

L’artilleur âgé de 28 ans a réussi 121 sauvetages en carrière avec les Cardinals de St. Louis.

Une personne a indiqué que Rosenthal a conclu une entente d’un an qui lui garantira 7 millions $US, plus 8 millions $ en bonus de performance. Cette même personne a précisé que son salaire de base sera de 6 millions $, et que l’entente comprend une année d’option pour 2020 laissée à la discrétion du joueur qui pourrait lui permettre d’empocher 15 millions $. En cas de rachat, il en coûtera plutôt 1 million $.