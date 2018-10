MILAN — Le Britannique Chris Froome pourrait de nouveau être tenté de balayer les honneurs des Tours d’Italie et de France, puisqu’il n’a pas écarté la possibilité de participer à la course qu’il a remportée plus tôt cette année à Rome.

Le ‘Giro’ sera ponctué de trois étapes en contre-la-montre individuel, et sept autres culmineront en altitude. Le parcours sera équilibré, mais exigeant, et Froome l’a qualifié de «brutal, très brutal en deuxième moitié».

Froome a assisté à une cérémonie télévisée à Milan mercredi soir, au cours de laquelle les organisateurs ont dévoilé le parcours du Tour d’Italie 2019.

La 102e édition du ‘Giro’ se déroulera du 11 mai au 2 juin et comprendra 21 jours de compétition, pour un total de 3518,5 km. Le Tour d’Italie commencera à Bologne et se terminera à Vérone.

De plus, le dénivelé vertical sera d’un total de 46 500 m, et les organisateurs ont qualifié le parcours de «l’un des plus difficiles ces dernières années».