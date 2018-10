SANTA CLARA, Calif. — Lorsque Kyle Shanahan cherchait à se tailler une place dans la NFL en tant qu’entraîneur adjoint, il y a plus de dix ans, son père, Mike, a appelé Jon Gruden et lui a demandé d’embaucher son fils pour un poste de premier échelon à Tampa.

Shanahan a rejoint les Buccaneers en tant qu’entraîneur du contrôle de la qualité en 2004. Il a été initié au football professionnel avec un groupe incluant cinq adjoints qui ont ensuite décroché un poste d’entraîneur-chef dans la NFL.

«C’était vraiment une bonne situation car Jon faisait tout, a dit Shanahan. Il était toujours à la fine pointe avec les vidéos. Il a été un pionnier à ce niveau-là. Il m’a montré à peu près tous les jeux connus dans l’histoire de l’humanité.»

Aujourd’hui, 14 ans plus tard, Shanahan aura sa première chance de diriger un club contre son ancien patron quand les 49ers de San Francisco (1-7) recevront Gruden et les Raiders d’Oakland (1-6), jeudi soir.

Gruden a déjà dit qu’il était très fier du personnel qui comprenait Mike Tomlin, Rod Marinelli, Jay Gruden et Raheem Morris au cours des deux saisons de Shanahan, 2004 et 2005. Les Bucs n’ont gagné que cinq matchs la première saison, avant de remporter un titre de section avec une fiche de 11-5 en 2005.

Les deux clubs galèrent en ce moment. Oakland a perdu trois fois de suite, tandis que San Francisco a subi six revers consécutifs.

Shanahan doit se débrouiller sans le quart partant Jimmy Garoppolo, tandis que le retour de Gruden dans la NFL est difficile, après neuf saisons avec ESPN.

Mais Shanahan pense que Gruden va corriger le tir, si les Raiders lui donnent le temps. Il ne voit aucun signe laissant croire qu’il est dépassé par le jeu.

«Jon respire le football, a dit Shanahan. (À ESPN), il avait probablement encore plus de temps pour s’asseoir et tout regarder. La ligue évolue constamment, mais il est resté à jour.»

Les 49ers pourraient devoir miser sur leur troisième quart. Garoppolo a vu sa saison prendre fin avec une blessure au genou (semaine 3), et C.J. Beathard est un cas incertain, ennuyé au poignet droit. La prochaine option est Nick Mullens, qui n’a jamais disputé un jeu dans la NFL. Il a passé la saison dernière dans l’équipe d’entraînement et a été promu après la blessure de Garoppolo cette année.

Chez les Raiders, Derek Carr a bien fait la semaine dernière, avec trois passes de touché et une incursion payante. Il a réussi 17 passes d’affilée à un certain point, se distinguant à son premier match sans Marshawn Lynch (aine) et Amari Cooper (échangé à Dallas). Le receveur Brandon LaFell, qui n’a pas été ciblé du tout lors de ses deux précédents matches, a signé trois attrapés pour 39 verges et un touché, comme remplaçant de Cooper.