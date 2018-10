SAN FRANCISCO — Le membre du Panthéon Willie McCovey est décédé mercredi à l’âge de 80 ans, ont fait savoir les Giants de San Francisco.

Le redoutable frappeur a rendu l’âme paisiblement en après-midi, ayant succombé à des ennuis de santé persistants.

Il a assisté à des matches au AT&T Park aussi récemment que le 30 septembre, lors du dernier match de la saison.

Même plus de quarante ans plus tard, une défaite en Série mondiale restait un sujet sensible pour lui. Sa flèche a représenté le dernier retrait de la Classique automnale de 1962, remportée par les Yankees.

McCovey se déplaçait en fauteuil roulant depuis quelques années. Il restait quand même une présence régulière au stade des Giants, dans sa loge.

À la retraite depuis 1980, McCovey a tiré sa révérence avec une moyenne au bâton de ,270, un total de 521 circuits et 1555 points produits. Il a pris part à six matches des étoiles.

McCovey a été intronisé à Cooperstown en 1986.