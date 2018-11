BAIE-COMEAU, Qc — Samuel L’Italien a récolté deux buts et une mention d’assistance et le Drakkar de Baie-Comeau a défait les Olympiques de Gatineau 5-2, mercredi soir, au Centre Henry-Leonard.

L’Italien a donné le ton en contribuant aux trois premiers buts du Drakkar, qui ont signé un quatrième gain consécutif. Le vétéran de 20 ans a amassé sept points à ses deux dernières sorties.

Ivan Chekhovich et Jordan Martel ont tous les deux obtenu un but et une aide alors que D’Artagnan Joly a inscrit le dernier but du Drakkar. Yaroslav Alexeyev a fourni trois assistances tandis que l’espoir au prochain repêchage de la LNH Nathan Légaré s’est fait complice de deux réussites des siens.

Manix Landry et Charles-Antoine Roy ont répliqué pour les Olympiques, qui ont encaissé un premier revers en temps réglementaire à leurs cinq derniers matchs. Pier-Olivier Lacombe a préparé les deux filets de sa troupe.

Kyle Jessiman a fait face à 31 lancers devant la cage du Drakkar, mais il n’a cédé que deux fois. Il a aidé la formation de la Côte-Nord à s’emparer du premier rang du classement général de la LHJMQ.

Tristan Bérubé n’a pas connu une partie facile, repoussant 14 des 19 tirs dirigés vers lui pour les Olympiques. Le vétéran gardien n’a pas connu la victoire à ses cinq derniers départs.

Le Drakkar a marqué trois buts en autant d’occasions en avantage numérique. Les hommes de Martin Bernard ont notamment réalisé deux tic-tac-toe payants avec un joueur en plus.

Huskies 3 – Remparts 0

Zachary Emond a été parfait devant 22 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi les Remparts de Québec 3-0.

Emond, un choix de sixième ronde des Sharks de San Jose lors du dernier repêchage de la LNH, a gagné ses six matchs cette saison et il a enregistré un premier jeu blanc en carrière dans le circuit Courteau.

Peter Abbandonato s’est occupé de l’attaque des Huskies en mettant la table pour les trois buts des siens. Il s’est fait complice du but de Jakub Lauko et des deux du défenseur Justin Bergeron. Lauko a également ajouté une aide à sa fiche.

Les Huskies s’étaient inclinés à leur dernière partie alors que les Remparts avaient gagné leurs deux derniers matchs.

Anthony Morrone a réalisé 20 arrêts entre les poteaux des Remparts.