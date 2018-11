NEW YORK — Maximiliano Moralez a réussi deux passes payantes en première demie et il a touché la cible en deuxième demie pour aider le New York City F.C. à battre l’Union de Philadelphie 3-1, mercredi soir, lors d’un des deux matchs éliminatoires de l’Association Est.

Ismael Tajouri-Shradi et David Villa ont fait bouger les cordages en première demie pour le New York City F.C., qui affrontera maintenant l’Atlanta United en demi-finales de l’Est. Le premier duel est prévu dimanche, à New York.

À la 10e minute, Moralez a passé le ballon à Villa, qui a poussé l’objet du talon vers Tajouri-Shradi. Ce dernier a décoché un tir précis dans la lucarne pour ouvrir le pointage.

Un quart d’heure plus tard, le New York City F.C. s’est lancé en contre-attaque à la suite d’un revirement. Ronald Matarrita a aperçu Moralez sur le flanc gauche, qui a envoyé le ballon à Villa. L’Espagnol a marqué son 15e but de la saison grâce à un tir en provenance de l’extérieur de la zone de penalty.

Moralez a porté la marque à 3-0 à la 78e minute, lorsqu’il a saisi un long ballon d’Anton Tinnerholm avant de lober l’objet par-dessus le gardien de l’Union Andre Blake.

L’Union a évité l’affront d’être blanchi quand Ilsinho a préparé un but facile de Cory Burke, à la 83e minute.

Le New York City F.C. avait également défait l’Union 3-1 lors du dernier match du calendrier régulier de la MLS, dimanche.