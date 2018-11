LOS ANGELES — Clayton Kershaw et les Dodgers de Los Angeles veulent avoir un peu plus de temps pour considérer leur avenir ensemble.

Kershaw, triple gagnant du trophée Cy-Young de la Nationale, et les Dodgers ont accepté de prolonger d’une quarantaine d’heures la date butoir concernant l’option du lanceur, soit jusqu’à jeudi 13h, heure du Pacifique.

Kershaw peut se prévaloir de sa clause échappatoire, même s’il lui reste deux ans et 65 millions $ US à son contrat, et ainsi devenir joueur autonome pour une première fois après 11 saisons dans les Majeures, toutes disputées avec les Dodgers.

Kershaw a montré un dossier de 9-5 et une moyenne de points mérités de 2,73 cette saison. L’as des Dodgers a aussi abouti sur la liste des blessés pour une quatrième fois en cinq ans.

Les Dodgers se sont inclinés en Série mondiale pour une deuxième année de suite, baissant pavillon 4-1 contre les Red Sox de Boston, dimanche.