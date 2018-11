MONTRÉAL — Après avoir vécu l’allégresse d’un premier championnat, en juin, auquel ils rêvaient depuis si longtemps, les joueurs des Capitals de Washington s’attaquent à un nouveau défi: rester affamés face à des rivaux qui les attendent toujours de pied ferme.

Aucune équipe n’a gagné une coupe Stanley en novembre et chez les Capitals, on est loin d’avoir appuyé sur le bouton d’urgence. Ça ne veut pas dire qu’on ne voudrait pas afficher un peu plus de constance.

Avant de se mesurer au Canadien de Montréal pour le premier de deux matchs au Centre Bell en novembre, les hommes de Todd Reirden affichaient un ordinaire dossier de 5-3-2 et occupaient le neuvième échelon de l’Association Est. Face au Tricolore, les Capitals tenteront de signer une deuxième victoire d’affilée pour la toute première fois de la saison.

«En ce moment, l’objectif est de bien jouer pendant 60 minutes», a reconnu l’entraîneur-chef Todd Reirden, qui a pris la relève de Barry Trotz après quatre saisons complètes à titre d’entraîneur-adjoint et d’entraîneur-associé chez les Capitals.

«Nous avons connu de bonnes périodes, par moments, et même joué deux bonnes périodes lors d’un même match, mais nous n’avons pas réussi à afficher de la régularité pendant 60 minutes. C’est un processus et il est essentiel de bien évaluer nos joueurs pour qu’ils comprennent bien quelle facette de leur jeu ils peuvent améliorer. La saison est longue et l’important est de nous améliorer à chaque jour.»

Si les Capitals connaissent un début de campagne ordinaire, ce n’est certainement pas à cause de leurs principales vedettes.

Après avoir passé une partie de l’été à célébrer, Alexander Ovechkin totalise huit buts et 14 points en dix parties. Evgeny Kuznetsov a fait mieux encore avec cinq buts et 15 points.

De son côté, John Carlson (5-9) vient en troisième place parmi tous les défenseurs de la LNH avec 14 points, un de moins que Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto, et Brent Burns, des Sharks de San Jose.

«Notre but est, bien évidemment, de gagner autant de matchs que possible, a déclaré Ovechkin lors d’une brève mêlée de presse jeudi matin. Les clubs adverses jouent de façon différente contre nous. Ils sont plus coriaces.»

Pour le gardien Braden Holtby, qui a complété le mois d’octobre avec une moyenne de buts alloués de 3,41 et un taux d’arrêts de ,888, le défi est de retrouver la motivation d’antan.

«Il faut redécouvrir ce qui nous a aidés, ce qui nous a moins aidés, analyser tout ça pour faire de chacun de nous de meilleurs joueurs et une meilleure équipe. Il s’agit d’une très belle opportunité pour nous améliorer, et si nous nous en servons adéquatement, ça rapportera des dividendes.»