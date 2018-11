LAS VEGAS — Peter Uihlein s’est propulsé au sommet du classement de l’Omnium Shriners après avoir remis une carte de 63 (moins-8), jeudi.

Uihlein a réussi six oiselets à ses neuf derniers trous sur le parcours du TPC Summerlin.

Seth Reeves a joué 64, décidant de terminer sa ronde après le son de la sirène annonçant la suspension du jeu en raison de la noirceur. Il occupe seul le deuxième échelon.

Harold Varner III et Robert Streb accusent deux coups de retard sur les meneurs en vertu d’une ronde de 65. À son premier tournoi de la saison et son premier départ en carrière dans un événement automnal en sol américain, Jordan Spieth a signé une carte de 66.

Spieth partage la cinquième position avec Bryson DeChambeau, Si Woo Kim, Whee Kim, Sebastian Munoz, Sam Ryder et Abraham Ancer.

Spieth jouait pour la première fois depuis la Coupe Ryder et il participait à un tournoi de quatre rondes pour la première fois depuis le Championnat BMW, en début septembre.

Ce ne fut pas une journée facile pour les Canadiens. Mackenzie Hughes est le mieux classé, en 71e place, à égalité avec la normale. Nick Taylor, Corey Conners et Adam Svensson suivent à plus-1 et Roger Sloan se retrouve à plus-3. Conners, Svensson et Sloan n’ont toutefois pas terminé la première ronde.