LOS ANGELES — Les Dodgers ont accordé un contrat de 4,5 M $ pour un an au joueur d’avant-champ David Freese, jeudi.

Les Dodgers l’ont acquis des Pirates en août. En 14 matches de séries, il a été 8 en 22 au bâton, avec deux longues balles et six points produits. On l’a utilisé au premier coussin.

En 19 matches de saison régulière avec les Dodgers, il a offert une moyenne de ,385.

Âgé de 35 ans, Freese a été le joueur le plus utile de la Série mondiale de 2011, avec St. Louis.