MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal.

Contre les champions, rien de moins

Le 12e match aura finalement été le bon pour Jesperi Kotkaniemi. À 2:28 de la première période, le centre recrue du Canadien a fait vibrer les cordages — et la foule du Centre Bell — en marquant son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey contre les champions en titre de la coupe Stanley, de surcroît. Pour ce faire, Kotkaniemi a eu l’aide de son compatriote Joel Armia. Après une première tentative de passe qui a donné sur le patin du défenseur Madison Bowey à l’entrée de la zone des Capitals, Armia a récupéré la rondelle et l’a aussitôt refilée à Kotkaniemi à sa gauche. Du cercle de mise en jeu, Kotkniemi a décoché un vif tir des poignets qui s’est frayé un chemin au-dessus de l’épaule droite de Braden Holtby. Le but a autant fait plaisir à Kotkaniemi qu’à ses coéquipiers alors que même Carey Price l’a attendu à sa ligne bleue pour le féliciter de son exploit.

Eller revient hanter le Canadien

Après avoir inscrit le premier but d’un match pour la huitième fois de la saison, le Canadien a vu un ancien de ses porte-couleurs ramener le match à la case de départ. Aidé par un bond chanceux, Lars Eller a marqué son deuxième filet de la campagne — également son deuxième en carrière face au Tricolore — quelque trois minutes après le but de Koktaniemi. Posté dans le cercle de mise en jeu à la droite de Carey Price, Eller a vu la rondelle aboutir à ses pieds après que le tir du défenseur Matt Niskanen, venant de la pointe droite, eut frappé le patin de Noah Juulsen. Price n’a eu aucune chance de réagir.

Un départ-canon en deuxième période

Comme il l’a fait si souvent depuis le début de la saison, le Canadien a frappé tôt au début d’une période, cette fois la deuxième. Il n’y avait que 32 secondes d’écoulées quand Brendan Gallagher a brisé l’égalité de 1-1 avec son 8e but de la saison. Le combatif attaquant a réussi à se faufiler derrière Alexander Ovechkin jusque devant le filet de Braden Holtby et a fait dévier une belle passe de Tomas Tatar derrière le gardien des Capitals. Moins de trois minutes plus tard, le Canadien a doublé son avance quand Gallagher a récupéré le retour d’un tir de Tatar qui avait raté la cible pour loger le disque entre le bâton de Holtby et le poteau. Ce deuxième but de Gallagher est venu quelques secondes après que Nic Dowd eut laissé filer une chance en or lorsque son tir a donné contre le poteau.

Les Capitals rattrapent et doublent le Canadien

Sans doute que les joueurs du Canadien savaient que peu d’avances sont confortables face aux champions en titre de la coupe Stanley, mais les Capitals se sont chargés de le rappeler, tout particulièrement Alexander Ovechkin. Dans un intervalle d’un peu plus de six minutes, le capitaine des Capitals a inscrit ses 9e et 10e buts de la saison — et ses 17e et 18e contre Carey Price. Entre les deux, et seulement 70 secondes après le premier filet d’Ovechkin, Lars Eller a lui aussi complété son doublé à la suite d’un revirement du défenseur Noah Juulsen près du filet de Carey Price. Soudainement, les Capitals menaient 4-3.

Les écluses s’ouvrent

En voulant créer l’égalité en deuxième période, le Canadien s’était buté au défenseur Michal Kempny, qui avait stoppé un tir de Tomas Tatar avec son menton. Au troisième engagement, aucun joueur des Capitals n’a pu freiner la poussée du Bleu-blanc-rouge. Jesperi Kotkaniemi a d’abord enflammé le Centre Bell et trompant la vigilance du gardien Braden Holtby alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à écouler. Max Domi a ensuite semé l’hystérie lorsqu’il a profité des largesses de Holtby pour placer le Tricolore en avant 5-4, avec 22 secondes à jouer. Joel Armia a finalement envoyé la rondelle dans une cage déserte deux secondes plus tard, établissant un nouveau record de la LNH pour les deux buts les plus rapides de l’histoire.