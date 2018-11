NEW YORK — Josh Bailey a été le seul buteur en fusillade et les Islanders de New York ont gagné un quatrième match d’affilée, jeudi, s’imposant 3-2 contre les Penguins de Pittsburgh.

Bailey a aussi fait mouche en deuxième période, en désavantage numérique.

Anders Lee a réussi l’autre but des Islanders, qui ont une fiche de 5-0 contre les autres clubs de leur section, la Métropolitaine.

Thomas Greiss a fait 29 arrêts. Il a été déjoué par Evgeni Malkin et Dominik Simon. Malkin a fourni au moins un point dans neuf matches consécutifs.