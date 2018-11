CALGARY — Mark Giordano a récolté un but et deux aides et les Flames de Calgary sont venus de l’arrière en troisième période pour vaincre l’Avalanche du Colorado 6-5, jeudi soir.

Alors que les deux formations se retrouvaient à égalité 4-4, Giordano a donné les devants aux Flames à 13:47, lorsqu’il s’est joint à l’attaque avant de déjouer Semyon Varlamov grâce à un tir du côté du bloqueur.

Mikael Backlund, Elias Lindholm, Sean Monahan, James Neal et Michael Frolik ont aussi touché la cible pour les Flames, qui ont gagné leurs trois derniers matchs. Matthew Tkachuk a obtenu trois mentions d’assistance.

La troupe de Calgary a marqué cinq buts au troisième engagement et il s’agit déjà de la quatrième fois cette saison qu’elle l’emporte après avoir tiré de l’arrière après 40 minutes de jeu.

Mike Smith a ajouté la victoire à sa fiche même s’il a donné cinq buts en 26 tirs. Il montre un dossier de 5-4-1.

Colin Wilson, Vladislav Kamenev, Sheldon Dries, Carl Soderberg et Gabriel Landeskog ont fait bouger les cordages pour l’Avalanche, qui menait 4-1 après deux périodes.

Varlamov, qui a amorcé la rencontre avec une moyenne de buts alloués de 1,62 et un pourcentage d’arrêts de ,950, a repoussé 31 rondelles.