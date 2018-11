SHIGA, Japon — So Yeon Ryu a ramené une carte de 65, sept coups sous la normale, pour s’emparer d’une avance d’un coup à l’issue de la première ronde de la classique japonaise Toto.

La Japonaise Nasa Hataoka et les Sud-Coréens Jiyai Shin et In-Kyung Kim accusent un coup de retard après des rondes de 66. Dix autres concurrentes se retrouvent à trois coups et moins de la meneuse à ce tournoi de 54 trous au club de golf Seta.

L’Ontarienne Brooke Henderson est à quatre coups de la tête après sa ronde de 69.

Ryu a calé cinq oiselets sur les huit derniers trous pour conclure un solide début de tournoi.

«Dans un tournoi de trois rondes, il est toujours mieux de connaître une très, très bonne première journée, a confié Ryu. J’ai très bien entrepris le tournoi, alors je suis confiante de réaliser ce genre de ronde lors des deux autres jours.»

Mo Martin a réussi un trou d’un coup au no 9 d’une distance de 178 verges, utilisant un bois-5 pour terminer la journée avec une carte de 69, à quatre coups du premier rang.

La LPGA a annoncé qu’il s’agissait du 26e trou d’un coup de la saison du circuit féminin.

Cette étape de la LPGA au Japon est le quatrième de cinq tournois consécutifs en Asie.