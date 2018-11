PARIS — Dominic Thiem a vaincu le tenant du titre Jack Sock 4-6, 6-4, 6-4 et il a accédé aux demi-finales du Masters de Paris.

L’Autrichien a servi pour le match et a concrétisé sa victoire à sa première balle de match lorsque Sock a frappé un coup droit trop long.

Thiem a réussi le bris contre l’Américain au cinquième jeu de la troisième manche et il a ensuite fait preuve de sang-froid pour sauver deux balles de bris sur son service à 15-40 au huitième jeu.

Le quadruple champion Novak Djokovic et Roger Federer, à la recherche d’un 100e titre en carrière, disputaient leurs quarts de finale plus tard, vendredi.

Djokovic, qui est assuré de se hisser au premier rang mondial lundi, affronte Marin Cilic et Federer a rendez-vous avec Kei Nishikori.

Thiem, sixième tête de série, fera face lui au Russe Karen Khachanov, qui n’est pas tête de série.

Khachanov, qui a remporté la Coupe du Kremlin à Moscou le mois dernier, a brisé le service d’Alexander Zverev, no 4, à six reprises pour inscrire une victoire de 6-1 et 6-2.

Zverev a dû recevoir des soins à l’épaule droite à la fin de la première manche et il a commis une série de fautes directes. Il s’est offusqué de certains commentaires de l’entourage de Khachanov dans les gradins et s’est adressé à son adversaire à la fin de la première manche.

«Je lui ai dit que mon épaule me faisait mal et que son oncle, ou quelqu’un du genre, en mettait un peu trop. Je lui ai mentionné de lui dire de baisser un peu le ton, a confié Zverev. Je n’allais jamais gagner le match, alors je lui ai dit de se calmer un peu.»

Zverev a déclaré que son épaule droite l’a ennuyé toute la semaine.

«J’ai fait des heures de traitement. Et après le match d’hier, vous savez, j’ai beaucoup souffert le soir et la nuit. Aujourd’hui, lors de l’échauffement, surtout sur la motion de mon deuxième service, je ressentais beaucoup de douleur.»

Khachanov a minimisé l’incident avec Zverev.

«Lorsque vous jouez et que vous perdez, vous êtes un peu frustré et contrarié. Et peut-être que certains commentaires ou des bruits créent plus de frustration, a précisé Khachanov. Tout va bien entre nous et il n’y a pas de problème. Pendant le match, il est parfois difficile de contrôler ses émotions.»