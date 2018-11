CHICAGO — Les Cubs de Chicago ont décidé de se prévaloir de l’option prévue au contrat du lanceur gaucher Cole Hamels pour 2019, étoffant du même coup leur rotation pour l’an prochain.

Hamels, qui fêtera son 35e anniversaire en décembre, a présenté une fiche de 4-3 avec une moyenne de points mérités de 2,36 en 12 départs après avoir été acquis des Rangers du Texas le 27 juillet. Il empochera donc 20 millions $US la saison prochaine, ce qui signifie que son contrat de sept ans lui aura rapporté 158 millions $.

Hamels offrira au gérant Joe Maddon de la profondeur, alors que les Cubs tenteront de participer aux séries éliminatoires pour une cinquième saison consécutive. Jon Lester, Kyle Hendricks, Jose Quintana et Yu Darvish doivent aussi être de retour, tandis que Mike Montgomery et Tyler Chatwood pourraient être appelés en renfort.

Les Cubs ont également échangé le gaucher Drew Smyly et un joueur à être nommé plus tard aux Rangers, vendredi, en retour d’un joueur à être nommé plus tard.