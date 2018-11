LOS ANGELES — Clayton Kershaw sera de retour avec les Dodgers de Los Angeles, lui qui a signé un contrat de trois saisons et 93 millions $ US quelques instants après avoir profité d’une clause échappatoire pour devenir joueur autonome.

L’entente a été conclue vendredi, après que Kershaw se soit prévalu d’une clause échappatoire à son contrat précédent — une entente de sept saisons et 215 millions $ dont il restait deux saisons à écouler pour un total de 65 millions $.

Kershaw obtiendra 28 millions $ supplémentaires en argent garanti. La nouvelle entente inclut également des bonus annuels de performance de quatre millions $ selon le nombre de départs effectués. D’autres bonus sont liés aux honneurs individuels.

Récipiendaire du trophée Cy-Young dans la Ligue nationale en 2011, 2013 et 2014, Kershaw a été limité à 26 départs la saison dernière en raison d’une blessure au dos. Il a compilé un dossier de 9-5 avec une moyenne de 2,73. Les Dodgers ont toutefois perdu en Série mondiale pour une deuxième année de suite, alors que Kershaw a encaissé la défaite décisive lors du cinquième match, dimanche dernier face aux Red Sox de Boston.

Âgé de 30 ans, Kershaw ne lance plus aussi fort qu’avant et il s’est retrouvé deux fois à l’infirmerie au cours de la dernière campagne. Il demeure toutefois l’as lanceur de l’équipe et sert de mentor pour les jeunes lanceurs.

En 318 sorties en saison régulière dans les Majeures, Kershaw affiche un dossier de 153-69 avec une moyenne de 2,39. Sa fiche en séries éliminatoires est toutefois de 9-10 avec une moyenne de 4,32.