HELSINKI — Keith Yandle a inscrit un but et une aide et les Panthers de la Floride sont parvenus à diviser les honneurs de leur série de deux matchs face aux Jets de Winnipeg dans la capitale finlandaise en l’emportant 4-2, vendredi.

Roberto Luongo a effectué 32 arrêts, Mike Hoffman, Evgenii Dadonov et Frank Vatrano ont aussi touché la cible et Jonathan Huberdeau a récolté deux aides. Les Panthers ont effacé un retard de 2-1 pour inscrire une première victoire en temps réglementaire cette saison et une troisième en tout en 11 matchs.

Patrik Laine, qui avait réussi un tour du chapeau la veille dans un gain de 4-2 des Jets, a à nouveau fait mouche devant une salle comble de 13 500 spectateurs au Hartwall Arena. Nikolaj Ehlers a également marqué pour les Jets, tandis que Blake Wheeler a amassé deux aides.

Yandle a brisé l’égalité de 2-2 en avantage numérique avec 26 secondes à faire, battant le gardien Connor Hellebuyck à l’aide d’un puissant lancer.

Hoffman avait créé l’égalité à 4:59 du deuxième vingt, également en avantage numérique.

Vatrano a ajouté un but d’assurance à la suite d’un revirement à mi-chemin en troisième période.

Hellebuyck a repoussé 22 tirs devant le filet des Jets.