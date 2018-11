LAS VEGAS — Peter Uihlein a réussi des oiselets à cinq des sept derniers trous du parcours pour se forger une avance de deux coups en tête du classement de l’Omnium Shriners, vendredi, grâce à une ronde de 66 (moins-5).

Uihlein affiche un pointage cumulatif de moins-13 après avoir amorcé le tournoi avec une carte de 63. Robert Streb et Whee Kim partagent le deuxième rang, tout juste devant Bryson DeChambeau, Abraham Ancer et Harold Varner.

Jordan Spieth a réussi deux oiselets en fin de ronde pour inscrire un 68 à sa carte. À son retour sur les verts depuis la Coupe Ryder, c’est la première fois qu’il participe à un événement de sa ville natale.

Uihlein a maintenu un pointage égal à la normale jusqu’au 11e trou, après avoir notamment commis un boguey au second trou et avoir réussi un oiselet deux trous plus tard. Sur le neuf de retour, il a inscrit des oiselets aux 12e, 14e, 16e et 18e trous.

Nick Taylor, seul représentant de l’unifolié toujours en lice, a remis une carte de 67 après avoir joué 72 lors de la première ronde pour s’emparer du 61e rang. Mackenzie Hughes, Adam Svensson, Roger Sloan et Corey Conners n’ont pas été en mesure de passer le couperet.