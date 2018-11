DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Guay a récolté un but et deux aides, Olivier Rodrigue a repoussé 28 lancers et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Islanders de Charlottetown 6-3, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Benjamin Corbeil et Pavel Koltygin ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Gregory Kreutzer, Cédric Desruisseaux et Félix Lauzon ont aussi touché la cible pour les Voltigeurs (12-4-1), qui ont gagné un troisième match de suite.

Pierre-Olivier Joseph a accumulé deux buts et une aide, alors que Daniel Hardie a inscrit un but et une aide pour les Islanders (10-6-1), qui avaient remporté leurs sept rencontres précédentes. Kevin Gursoy a été crédité de deux aides et Matthew Welsh a accordé six buts sur 41 tirs.

Koltygin a ouvert le bal après seulement 1:39 de jeu, puis Corbeil a creusé l’écart environ sept minutes plus tard.

Desruisseaux a porté la marque à 3-0 en faveur des Voltigeurs en touchant la cible en avantage numérique après 3:10 de jeu en deuxième période.

Les Islanders ont finalement donné signe de vie à 7:40, quand Joseph a inscrit le premier de ses deux buts, mais Lauzon a répliqué à 11:21.

L’indiscipline des Voltigeurs a permis aux Islanders de rendre les choses intéressantes avant la fin du deuxième vingt, alors que Hardie et Joseph ont marqué en avantage numérique.

Cependant, Guay a inscrit un but d’assurance après 2:47 de jeu en troisième période, puis Kreutzer a porté le coup de grâce quelque quatre minutes plus tard en marquant son premier but de la saison.

Les Voltigeurs ont été 1-en-4 en avantage numérique et les Islanders, 2-en-5.

Foreurs 3 Wildcats 4 (fus.)

Alexander Khovanov a inscrit le but gagnant en fusillade et les Wildcats de Moncton ont défait les Foreurs de Val-d’Or 4-3.

Khovanov a récolté un but et une aide en temps réglementaire, tout comme Dylan Seitz, pour les Wildcats (13-3-2). Jacob Hudson a aussi marqué, alors que Charles-Antoine Lavallée a repoussé 23 tirs lors des 65 minutes de jeu.

Julien Tessier a réussi un tour du chapeau pour les Foreurs (5-10-3), permettant aux siens d’effacer des retards de 1-0 et 3-1. Jonathan Lemieux a effectué 41 arrêts avant les tirs de barrage.

Tessier a aussi marqué en fusillade, donnant la réplique à Jeremy McKenna lors de la première ronde. Cependant, Khovanov a redonné l’avantage aux Wildcats, puis Lavallée a fermé la porte devant Nicolas Ouellet et Daniil Berestnev.

Huskies 5 Phoenix 4 (fus.)

Tyler Hinam a touché la cible lors de la septième ronde de tirs de barrage, puis Zachary Emond a résisté devant Nathael Roy et les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-4.

Peter Abbandonato a récolté un but et une aide en temps réglementaire, tandis que Jakub Lauko, Mathieu Gagnon et Ryan MacLellan ont aussi marqué pour les Huskies (14-4-0), qui ont pris possession du premier rang au classement général de la LHJMQ. Justin Bergeron et William Rouleau ont récolté deux aides chacun et Emond a réalisé 27 arrêts lors des 65 minutes de jeu.

Alex-Olivier Royer a marqué deux buts, dont celui qui a forcé la présentation d’un bris d’égalité à mi-chemin en troisième période, alors que le Phoenix (7-8-2) a aussi vu Félix Robert et Roy faire bouger les cordages en temps réglementaire. Brendan Cregan a cédé quatre fois contre 36 tirs avant la fusillade.

Le Phoenix a profité de deux de ses cinq occasions en avantage numérique, tandis que les Huskies ont été 1-en-6.

Remparts 4 Tigres 5 (fus.)

Simon Lafrance a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Tigres de Victoriaville ont battu les Remparts de Québec 5-4.

Sean Larochelle a inscrit le but égalisateur avec 5:03 à faire en troisième période, en plus de récolter deux aides pour les Tigres (8-7-1). Lafrance et Egor Serdyuk ont récolté chacun un but et une aide, alors que Mathieu Sévigny a aussi marqué en temps réglementaire. Mikhail Abramov a amassé deux aides. Fabio Iacobo a repoussé 44 tirs avant d’être parfait en fusillade.

Christian Hundley a réussi un doublé pour les Remparts (8-7-3), tandis qu’Olivier Mathieu et Matthew Grouchy ont aussi fait mouche. Philipp Kurashev a récolté deux aides et Anthony Morrone a stoppé 27 lancers pendant les 65 minutes de jeu.

Après que Lafrance eut déjoué Morrone lors de la deuxième ronde des tirs de barrage, Iacobo s’est dressé devant Kurashev et Grouchy.

Les Tigres ont été 2-en-5 en avantage numérique, tandis que les Remparts ont été 0-en-4.