LAVAL, Qc — Ivan Kulbakov a repoussé 31 des 32 rondelles dirigées vers lui et le Rocket de Laval a encaissé un sixième revers consécutif en vertu d’une défaite de 3-1 devant les Comets d’Utica, vendredi soir.

Jonathan Dahlen, Zack MacEwan et Michael Carcone ont tous les trois enfilé l’aiguille pour les Comets, qui ont réussi à l’emporter malgré les nombreux tirs au but du Rocket.

Le défenseur Brett Kulak a été l’auteur du seul but de la formation lavalloise, en avantage numérique.

À bout de ressources en deuxième période, l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, a procédé à quelques changements et n’a pas hésité à retirer Charlie Lindgren après que le gardien eut accordé trois buts en 18 lancers. Michael McNiven a par la suite repoussé les huit tirs des Comets pour limiter les dégâts.

Les Comets ont été les premiers à parler à la fin du premier engagement. Alors que le Rocket semblait avoir pris les choses en main, Dahlen a profité d’un changement des locaux pour se glisser derrière les défenseurs et a profité de la longue passe de Guillaume Brisebois pour déjouer Lindgren.

Lindgren a tenté de sauver les meubles, à mi-chemin en deuxième période, frustrant Brendan Woods à deux reprises avec la jambière alors qu’il tentait de capitaliser sur son propre retour.

MacEwan a toutefois doublé l’avance des Comets grâce à un tir sur réception à la droite de Lindgren, après que Jaime Sifers eut contourné le filet pour remettre la rondelle à son coéquipier.

Carcone a porté un dur coup au Rocket en inscrivant un troisième but pour les visiteurs, moins de quatre minutes plus tard. Grâce à un revirement en zone neutre, l’attaquant a poussé le disque dans le but suite au retour de lancer de Tanner Kero.

Alors qu’il y avait beaucoup de circulation devant le filet adverse, Kulak a décoché un puissant tir du corridor central pour réduire l’écart 3-1 au troisième tiers, mais c’était déjà trop peu trop tard pour le Rocket.

La troupe de Joël Bouchard aura la chance de faire tourner le vent samedi après-midi, alors que les deux équipes se retrouveront à nouveau à la Place Bell de Laval.