GLENDALE, Ariz. — Michael Grabner a enfilé l’aiguille à 1:17 de la période de prolongation pour mener les Coyotes de l’Arizona vers un cinquième gain consécutif, 4-3 devant les Hurricanes de la Caroline, vendredi soir.

Brad Richardson, Brendan Perlini et Nick Cousins ont rapidement donné les devants aux Coyotes en faisant bouger les cordages à trois reprises au premier engagement. Les locaux ont toutefois bousillé leur avance de 3-0 en troisième période. Grabner a sauvé les meubles se servant de la passe de Clayton Keller pour inscrire le but victorieux en prolongation.

Les Coyotes sont présentement sur leur meilleure séquence depuis novembre 2013.

Alex Goligoski a récolté des mentions d’aide sur les trois premiers buts des Coyotes; un but en désavantage numérique, un but avec l’avantage d’un homme et un but à cinq contre cinq. Goligoski et Richardson ont récolté au moins un point à leurs quatre derniers matchs.

Les Hurricanes ont toutefois inscrit trois buts, dont grâce à deux tirs déviés. Andrei Svechnikov a réduit l’écart alors qu’il restait 6:18 au cadran et Jordan Staal en a rajouté 40 secondes plus tard, en marquant le but égalisateur.

Antti Raanta a réalisé 47 arrêts pour les Coyotes, tandis que son vis-à-vis, Petr Mrazek a stoppé 21 lancers pour les Hurricanes.