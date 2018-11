SHIGA, Japon — L’Australienne Minjee Lee a signé une carte de 64 (moins-8) qui lui a permis de se forger une avance de trois coups après deux rondes à la Classique du Japon, samedi.

Lee, qui convoite un deuxième titre sur le circuit de la LPGA cette saison, a réussi huit oiselets et évité les bogueys au club de golf Seta. Elle présente maintenant un pointage de moins-13 (131), trois coups devant la favorite locale Sakura Koiwai, qui a effacé un boguey en réalisant sept oiselets pour une ronde de 66.

La Japonaise Nasa Hataoka a remis une carte de 69, et elle est à égalité en troisième position avec la golfeuse sud-coréenne Jiyai Shin (69). La compatriote de Hataoka, Momoko Ueda, et la Sud-Coréenne Hee-Kyung Bae (67) suivent à quatre coups derrière.

La meneuse la veille, So Yeon Ryu, a connu des ennuis et s’est contentée d’une ronde de 73, au cours de laquelle elle a enregistré trois bogueys et deux oiselets.

Nelly Korda, qui a triomphé la fin de semaine dernière au Championnat de Taïwan, a complété le parcours en 69 coups pour se retrouver à égalité en 18e place.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué la normale (72) et se retrouve à égalité en 25e position à moins-3.

Le tournoi japonais de la LPGA est le quatrième arrêt d’une série de cinq en Asie.

